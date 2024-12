Sticchi Damiani (pres. Lecce): “Dorgu al Napoli? Non a gennaio”

Sticchi Damiani parla sulla trattativa tra il Napoli e il Lecce per l’esterno Dorgu

Una delle trattative più in voga del momento è sicuramente quella legata al danese Dorgu, attrazione principale del Calcio Napoli. L’esterno giallorosso è uno dei grandi obiettivi di Antonio Conte che lo vorrebbe a tutti i costi già dal mercato invernale, per rafforzare una fascia destra che ha bisogno di una valida alternativa a Giovanni Di Lorenzo, visto anche l’infortunio di Pasquale Mazzocchi.

Sticchi Damiani si pronuncia, ecco l’idea del Lecce su Dorgu al Napoli

Il presidente del Lecce ha parlato ai microfoni di di ‘Radio Goal’, trasmissione in onda su Radio Kiss Kiss Napoli. Tra i trend topic c’è Patrick Dorgu: il calciatore di giallorossi è ammirato da molti addetti ai lavori, tra i quali figura Antonio Conte, che sta cercando a tutti i costi di riuscire a portare il danese in azzurro.

“Dorgu-Napoli a gennaio? Non è proprio così. Il tema del mercato lo condividiamo quotidianamente con Corvino e Trinchera. Su Dorgu siamo allineati. Il ragazzo gode di alcuni interessi, in Italia ma non solo, e al contempo c’è la nostra volontà di non privarsene a gennaio. Sia rispetto al Napoli che rispetto ad altre società non c’è nulla di concreto. C’è soltanto un’attenzione generale che il ragazzo sta attirando su di sé. E vi dico che non è strategia, è la pura verità. Dorgu al Napoli a giugno? Il Napoli ha fatto vedere un interesse. Ci sono alcuni elementi che dimostrano quest’interesse, non ultimo quell’immagine finale dopo Napoli-Lecce con Conte e Dorgu. E’ evidente che il giocatore piaccia, ma non mi sento di dire altro, non è una dichiarazione di forma ma è la verità. Gran colpo a gennaio? Ho letto anch’io, sono le solite cose che girano, ma non creiamo aspettative che siano fuori dalla realtà”.