Napoli-Fiorentina, scambio in vista: Biraghi in azzurro e Spinazzola alla viola

Biraghi al Napoli e Spinazzola alla Fiorentina, è questa la prima mossa degli azzurri per il mercato invernale

Biraghi al Napoli e Spinazzola alla Fiorentina, è questa la prima mossa degli azzurri per il mercato invernale

Il Calcio Napoli inizia a pensare alle prime mosse di mercato in vista della sessione invernale che si aprirà nelle prossime settimane. Gli azzurri sono alla ricerca di una serie di pedine richieste a gran voce da Antonio Conte, che ha lamentato più volte di avere una rosa troppo “corta”.

Per questo motivo Manna e soci sono già al lavoro per accontentare il tecnico pugliese e il primo rinforzo potrebbe essere l’esterno della Fiorentina, Christian Biraghi, che ritroverebbe Conte dopo l’esperienza assieme ai tempi dell’Inter. Sul piatto però, gli azzurri sono pronti a mettere Leonardo Spinazzola, che non ha convinto nei suoi primi sei mesi da tesserato del Napoli.

Biraghi al Napoli e Spinazzola alla Fiorentina, lo scambio è in dirittura d’arrivo

A riportare la notizia è il Corriere dello Sport nella sua edizione odierna. I due esterni sono entrambi scontenti del proprio minutaggio e uno scambio intrecciato potrebbe far felice le due parti coinvolte. Dalla sponda viola, anche Palladino ha dato l’ok per la trattativa e nell’avere Spinazzola tra le rotazioni sulle due fasce, chiave del gioco del tecnico napoletano in questi primi mesi di campionato.

“Con la Fiorentina è in piedi lo scambio Cristiano Biraghi-Leonardo Spinazzola, terzino sinistro per terzino sinistro. Alla Fiorentina, dicevamo: Biraghi, 32 anni, ha rotto con Palladino e l’ambiente viola dopo le parole di Giuffredi e Spinazzola, 31, ha invece manifestato l’esigenza di giocare di più considerando che la fascia sinistra è diventato il regno incontrastato di Olivera sin dalla trasferta con la Juve di fine settembre. E così, Manna e Pradè hanno cominciato a tessera la tela dello scambio: Biraghi da Conte e Spina da Palladino. Subito, appena il mercato di gennaio spalancherà le porte alle operazioni”.