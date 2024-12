Napoli, Anguissa non si allena col gruppo: il motivo e le condizioni del centrocampista

Anguissa non si è allenato col Napoli questa mattina, il motivo e le condizioni del centrocampista

Si ferma per influenza il centrocampista Frank Zambo Anguissa. Il mediano di Antonio Conte questa mattina non si è allenato con il resto del gruppo. Adesso i dubbi sono legati alla sua presenza in campo o meno per la sfida tra Calcio Napoli e Genoa in programma sabato pomeriggio alle 18:00.

Si ferma Anguissa, ecco il report dell’allenamento odierno del Napoli

L’allenamento è iniziato con una fase di riscaldamento, durante la quale i giocatori hanno eseguito corsa leggera, scatti e un torello per migliorare la mobilità e la reattività. L’intensità è stata subito elevata, con l’obiettivo di stimolare la velocità di gioco e la resistenza.

Un importante ritorno in gruppo è stato quello di Pasquale Mazzocchi. Che finalmente ha superato l’infortunio che lo aveva tenuto lontano dal campo nelle scorse settimane. Il giocatore si è aggregato al gruppo e, in base alle indicazioni. Potrebbe essere a disposizione per la sfida contro il Genoa, pronto a dare il suo contributo in campionato.

Al gruppo si sono uniti anche alcuni giovani della primavera: De Chiara, Esposito, Ballabile, Sorrentino e D’Angelo. I ragazzi sono stati coinvolti in esercizi di allenamento con la prima squadra, contribuendo al clima di concentrazione e crescita del gruppo.

Anguissa non ha preso parte alla seduta, in quanto ha svolto lavoro personalizzato in palestra per un leggero stato influenzale. Nel frattempo, Kvaratskhelia, ancora alle prese con il suo infortunio, ha lavorato a parte, svolgendo una sessione differenziata. Il georgiano era visibilmente protetto da una fasciatura sulla zona interessata. A conferma della sua attenzione al recupero.

L’allenamento odierno ha evidenziato l’alta intensità con cui il Napoli si prepara alla sfida contro il Genoa. Con un focus sulla condizione fisica e sulla rifinitura tattica in vista di una partita cruciale per restare nei piani alti della classifica. Il rientro di Mazzocchi rappresenta una notizia positiva per la squadra, mentre il recupero di Kvaratskhelia resta una priorità per lo staff medico.

La seduta di oggi ha quindi concluso una settimana di lavoro che ha visto un Napoli concentrato e determinato, pronto ad affrontare il Genoa con la giusta mentalità.