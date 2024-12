Genoa-Napoli, le probabili formazioni e dove vederla in streaming

Genoa-Napoli, incontro valido per la 17ª giornata del campionato di Serie A 2024/25, si svolgerà allo stadio Ferraris di Genova sabato 21 dicembre, alle ore 18:00. Dal 2010 in poi, il Genoa ha ottenuto soltanto due vittorie su 27 incontri contro il Napoli in Serie A (8 pareggi, 17 sconfitte); tra le squadre affrontate almeno 14 volte in questo periodo, quella partenopea è quella contro cui i rossoblù hanno raccolto meno punti (14).

Probabili formazioni

GENOA (4-3-3): Leali; Sabelli, Bani, Vasquez, Martin; Thorsby, Badelj, Frendrup; Zanoli, Pinamonti, Miretti. All. Vieira.

Squalificati: nessuno

Indisponibili: De Winter, Ekuban, Ekhator, Malinovskyi

NAPOLI (4-3-3): Meret; Di Lorenzo, Rrahmani, Juan Jesus, Olivera; McTominay, Lobotka, Anguissa; Politano, Lukaku, Neres. All. Conte.

Squalificati: nessuno

Indisponibili: Buongiorno, Folorunsho, Mario Rui, Mazzocchi, Kvaratskhelia

GENOA-NAPOLI, DOVE VEDERLA IN TV E LIVE STREAMING: DIRETTA ESCLUSIVA SU DAZN

La partita Genoa-Napoli, in programma sabato 21 dicembre, sarà trasmessa in diretta e in esclusiva su DAZN, con il collegamento che inizierà alle 17:30.

Statistiche Opta

Il Genoa non riesce a vincere nel girone di andata contro il Napoli in Serie A dal 13 settembre 2009; da quel momento ci sono stati quattro pareggi, incluso il 2-2 della scorsa stagione, e nove vittorie per i partenopei.

Il Genoa ha mantenuto la porta chiusa nelle ultime tre partite di campionato e in Serie A e non ha fatto meglio di una serie di quattro partite senza subire gol tra febbraio e marzo 2022, sotto la direzione di Alexander Blessin.

Patrick Vieira è rimasto senza sconfitte nelle prime quattro partite di campionato con il Genoa (1 vittoria, 3 pareggi); tra gli allenatori rossoblù subentrati a stagione in corso, solo altri tre hanno raggiunto cinque gare senza perdere nelle prime cinque panchine: Alexander Blessin, Manlio Bacigalupo e Roberto Lerici.

Antonio Conte ha superato i 35 punti nelle prime 17 partite delle sue due esperienze precedenti in Serie A (37 con la Juventus, 42 con l’Inter); è già l’unico allenatore ad aver raggiunto almeno 35 punti in 17 partite con tre squadre diverse nella competizione.

Dall’inizio di settembre, il Napoli ha subito solo due gol in trasferta, mantenendo la porta inviolata in cinque occasioni; tra i cinque principali campionati europei, solo Fiorentina, Inter e Real Sociedad hanno collezionato così tanti clean sheet lontano da casa.

In questa stagione, il Napoli ha subito solo il 64% delle reti dall’interno dell’area di rigore, sette su 11, la percentuale più bassa della Serie A 2024/25.

Il Napoli ha incassato appena due gol da situazioni di calcio piazzato in questo campionato e nessuna squadra ha fatto meglio (anche la Fiorentina ha subito due reti); il Genoa, invece, ha concesso nove gol di questo tipo, superato solo da Cagliari, Como (entrambe 10) e Venezia (13).

Una delle quattro doppiette di Andrea Pinamonti in Serie A è stata proprio contro il Napoli, il 24 aprile 2022 con la maglia dell’Empoli; l’attaccante del Genoa ha già segnato cinque gol in 15 presenze in questo campionato, l’unica stagione in cui è arrivato a sei reti nelle prime 16 partite è stata la 2021/22.

Romelu Lukaku ha messo a segno sette gol in sei sfide di Serie A contro il Genoa, suo avversario preferito nella competizione; in questo campionato ha già realizzato tre reti in trasferta, mentre nella scorsa Serie A ne aveva segnate cinque – inoltre, l’attaccante belga ha già superato il suo numero di assist della stagione 2023/24 (quattro contro tre).