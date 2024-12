Genoa-Napoli, le formazioni ufficiali

Sono state diramate le formazioni ufficiali di Genoa-Napoli, anticipo della 17esima giornata del campionato italiano di Serie A 2024/2025.

Gli azzurri sono chiamati a dare continuità alla vittoria di Udine, per non perdere terreno nei confronti della capolista Atalanta.

Antonio Conte ha scelto di affidarsi a Juan Jesus per sostituire l’infortunato Alessandro Buongiorno, che rientrerà almeno a metà gennaio 2025.

Per il resto, nessuna novità: in avanti ancora spazio a David Neres, con Khvicha Kvaratskhelia che partirà dalla panchina.

Il tecnico salentino ha preferito dare dunque continuità al 4-3-3, mettendo per ora da parte l’idea di riaffidarsi ad una difesa a tre per sopperire all’assenza dell’ex Torino.

Ancora panchina per Rafa Marin, che da quando è arrivato non ha giocato neanche un minuto in campionato, venendo schierato solo in Coppa Italia.

Romelu Lukaku cerca il secondo gol consecutivo dopo quello realizzato in Friuli che ha consentito ai partenopei di avviare la rimonta nella ripresa della sfida contro i bianconeri vinta per 3-1.

GENOA (4-3-3): Leali; Sabelli, Bani, Vasquez, Martin; Frendrup, Badelj, Miretti; Zanoli, Pinamonti, Vitinha. All. Vieira.

NAPOLI (4-3-3): Meret; Di Lorenzo, Rrahmani, Juan Jesus, Olivera; Anguissa, Lobotka, McTominay; Politano, Lukaku, Neres. All. Conte.