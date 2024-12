Calciomercato SSC Napoli, Antonio Conte sta pensando di trattenere Juan Jesus

Il tecnico del Napoli Antonio Conte sta seriamente pensando di trattenere Juan Jesus in rosa fino al termine della stagione.

Calciomercato SSC Napoli, Conte vuole trattenere Juan Jesus: i dettagli

Secondo quanto riportato da Il Mattino, infatti, il salentino avrebbe indicato al club quali calciatori sono nella sua lista degli intoccabili. Per ora, tra loro, risulterebbe anche il nome di JJ, che è stato chiamato in causa nelle ultime due partite vinte dagli azzurri visto l’infortunio di Alessandro Buongiorno.

In attesa di conoscere chi sarà il rinforzo che arriverà tra qualche giorno – Danilo della Juventus sembra essere il candidato numero uno – l’allenatore dei partenopei non vuole privarsi del brasiliano.

Le sue prestazioni contro Genoa e Venezia sembrano averlo convinto: in questo momento è Juan Jesus la prima alternativa ai difensori centrali, con Rafa Marin che invece non ha affatto convinto Conte.

Il Napoli tornerà in campo a Firenze per la prima partita del 2025 il prossimo 4 gennaio: in quell’occasione sarà ancora il numero 5 ad affiancare Amir Rrahmani. Per quanto riguarda il recupero di Buongiorno, invece, bisognerà aspettare la fine del prossimo mese per rivederlo nuovamente in campo.