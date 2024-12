Napoli-Mario Rui, è addio: cosa ha vinto il portoghese in azzurro ed il suo rendimento

SSC Napoli e Mario Rui si dicono addio: rescissione contrattuale

Il Calcio Napoli e Mario Rui si sono detti addio. Con un comunicato diramato oggi 30 dicembre attraverso i canali ufficiali del club, il terzino portoghese ha salutato ufficialmente la maglia con cui è diventato campione d’Italia.

Questo il comunicato della SSC Napoli:

“La SSC Napoli e Mario Rui Silva Duarte comunicano di aver concordato di comune intesa la risoluzione dei contratti in essere a partire dal 30 dicembre 2024.

Il Napoli ringrazia Mario Rui per l’impegno profuso negli anni trascorsi in maglia azzurra, augurandogli il meglio per il prosieguo della sua carriera”.

Cosa ha vinto con la SSC Napoli

Il terzino portoghese ha conquistato con la squadra partenopea una Coppa Italia nella stagione 2019/2020 ed uno scudetto nella magica annata 2022/2023.

Presenze e gol di Mario Rui con la SSC Napoli in tutte le competizioni

In totale, in tutte le competizioni, con la maglia del Napoli Mario Rui ha disputato 227 partite, realizzando 3 gol e mettendo a referto 26 assist, giocando 16.784 minuti.

SERIE A – 173 presenze, 3 gol, 24 assist

COPPA ITALIA – 9 presenze

SUPERCOPPA ITALIANA – 3 presenze

CHAMPIONS LEAGUE – 25 presenze, 1 assist

EUROPA LEAGUE – 17 presenze, 1 assist