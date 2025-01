Mistero Kvaratskhelia, clamoroso retroscena: “Sapeva da giorni che non avrebbe giocato”

Kvaratskhelia, retroscena Corriere dello Sport: “Conte aveva deciso da giorni di far giocare Spinazzola”

Si infittisce il mistero intorno all’esclusione di Khvicha Kvaratskhelia dalla lista dei convocati del Calcio Napoli, avvenuta ufficialmente per un affaticamento muscolare in seguito all’ultimo allenamento sostenuto a Castel Volturno dal georgiano.

Corriere dello Sport, retroscena Kvaratskhelia: “Conte aveva deciso da giorni di inserire Spinazzola”

Secondo il Corriere dello Sport, infatti, la scelta di Antonio Conte di lasciarlo in panchina era maturata già da giorni: il tecnico salentino aveva provato negli ultimi allenamenti Leonardo Spinazzola nel tridente offensivo assieme a Lukaku e Neres, sapendo già che Politano non sarebbe stato della partita ed escludendo a prescindere il numero 77 dall’undici titolare.

Questo quanto riportato dal Corriere dello Sport nell’edizione odierna:

“Conte l’ha provato ieri e anche due giorni fa in quella posizione, lasciando intuire che con Politano non al meglio e Neres difficilmente sostituibile in questa fase, sarebbe toccato a Kvara partire oggi in panchina”.

Le probabili formazioni di Fiorentina-Napoli

FIORENTINA (4-2-3-1): De Gea; Dodò, Comuzzo, Ranieri, Gosens; Adli, Cataldi; Colpani, Gudmundsson, Sottil; Kean. All. Raffaele Palladino.

NAPOLI (4-2-3-1): Meret; Di Lorenzo, Rrahmani, Juan Jesus, Olivera; Zambo Anguissa, Lobotka; Neres, McTominay, Spinazzola; Lukaku. All. Antonio Conte.