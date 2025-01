In Europa nessuno meglio del Napoli: è la squadra che ha incassato meno gol

Il Napoli ha la miglior difesa d’Europa considerando i top 5 campionati

Nei top cinque campionati nessuno ha fatto meglio del Calcio Napoli. Al termine del girone d’andata gli azzurri hanno la miglior difesa non solo della Serie A, ma anche dell’intero panorama europeo.

Solo l’Atletico Madrid del Cholo Simeone ha mantenuto il passo della squadra di Antonio Conte, ma deve ancora giocare una partita.

I partenopei hanno subito nelle prime 19 giornate solo 12 gol: l’Inter, che per ora ha disputato due incontri in meno, ne ha incassati 15.

SSC Napoli con la miglior difesa d’Europa nei top 5 campionati

A sottolinearlo è stata La Gazzetta dello Sport nella sua edizione odierna:

“Nei top cinque campionati, nessuna squadra fa meglio del Napoli, miglior difesa d’Italia ma anche d’Europa, a pari merito con l’Atletico di Simeone che però ha anche una partita in meno.

E primo posto anche per clean sheet, ossia gare chiuse con la porta inviolata. Dati che rendono

merito al lavoro di Conte e del suo staff e che raccontano molto del primato del Napoli. Non tutto, chiaro. Però si torna sempre al punto di partenza: se vuoi vincere, prima devi essere bravo a non subire”.