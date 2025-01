ULTIM’ORA/ Danilo-Napoli, Di Marzio: “L’ufficialità potrebbe arrivare nelle prossime ore”

Danilo è promesso sposo del Napoli. Ad annunciare la trattativa è Di Marzio che indica le prossime ore come quelle decisive

Danilo è promesso sposo del Napoli. Ad annunciare la trattativa è Di Marzio che indica le prossime ore come quelle decisive

Il Napoli è pronto a chiudere un’altra operazione di mercato. Dopo tanto tira e molla, Danilo è pronto a vestire la maglia azzurra.

A riportare l’importante notizia di mercato ci ha pensato l’esperto Gianluca Di Marzio che ha raccontato le ultime sulla trattativa, con il difensore che diventerà un nuovo calciatore di Antonio Conte.

Il calciatore brasiliano nelle prossime ore annuncerà la risoluzione contrattuale con la Juventus e successivamente chiuderà l’accordo con gli azzurri.

Cifre già definite e un’intesa già trovata. Per questo motivo l’annuncio del Napoli potrebbe arrivare già nella serata odierna.

Il Napoli è pronto ad accogliere Danilo della Juventus. Prossime ore caldissime

Dopo tanto tira e molla tra le parti, il difensore brasiliano potrà diventare un nuovo calciatore del Napoli già nelle prossime ore, senza dover aspettare l’estate.

Secondo quanto riportato da Gianluca Di Marzio, il calciatore in giornata terminerà il rapporto con la Juventus e successivamente chiuderà ogni discorso col Napoli.

“Danilo si avvicina sempre più al Napoli. La trattativa per il trasferimento del difensore brasiliano sta entrando nelle fasi decisive, con la concreta possibilità di una risoluzione contrattuale con la Juventus nelle prossime ore. Una volta formalizzata l’uscita dal club bianconero, Danilo potrebbe firmare un accordo di un anno e mezzo con la squadra azzurra”

“Il giocatore è ormai fuori dai piani tecnici della Juventus, una decisione che ha accelerato il processo di separazione tra le parti. La risoluzione consensuale consentirebbe al difensore di unirsi al Napoli senza costi di trasferimento, un’opportunità che il club azzurro sembra intenzionato a cogliere per rinforzare il reparto difensivo. I dettagli dell’operazione potrebbero essere definiti a breve, con l’ufficialità che potrebbe arrivare già nelle prossime ore. Per Danilo si prospetta un nuovo capitolo in Italia, questa volta con i colori azzurri”.