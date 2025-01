La provocazione dell’Inter: Frattesi costa 45 milioni ma per il Napoli il prezzo è 70

Il mercato di gennaio del Napoli entra nel vivo. Mentre in uscita tiene banco la questione Kvara-PSG, gli azzurri si rendono vivi anche in entrata. La mediana è una delle zone di campo dove Conte ha chiesto dei puntellamenti e dopo l’arrivo di Billing si studiano altri profili.

Il nome caldo è quello di Davide Frattesi. Il centrocampista è oramai in uscita dall’Inter, complice la poca titolarità e una situazione con Inzaghi tutt’altro che facile. Il calciatore chiede spazio, la prima ad interessarsi a lui è stata la Roma che è alla ricerca di un tutto fare in mezzo al campo. Ci sono anche gli azzurri in questa corsa, ma le ultime sul prezzo hanno tagliato le gambe a Manna e soci.

La provocazione dell’Inter, il Napoli per comprare Frattesi dovrà spendere il doppio

A rivelare questo clamoroso retroscena è la Gazzetta dello Sport, che nella sua edizione odierna ha dato alcune interessanti indiscrezioni. L’Inter non cederà il calciatore ad una diretta avversaria, a meno che non si presenterà alla porta con 70 milioni (il suo prezzo di mercato è 45).

“L’Inter avrebbe fissato i prezzi per un’eventuale cessione che sarebbero però diversi a seconda dei club. Per quanto riguarda la Roma, si tratterebbero di 45 milioni di euro, mentre per le rivali Juventus e Napoli la cifra salirebbe e arriverebbe a quota 70 milioni. Una cifra provocatoria intesa come una volontà a non cedere Frattesi a squadre che lotterebbero per gli stessi obiettivi dei nerazzurri”.

“La società non ha dato garanzie sulla titolarità a Frattesi, si legge, con le parti che sono rimaste unite rinviando i discorsi all’estate prossima. A gennaio invece il procuratore avrebbe bussato alle porte di diversi club, modalità che non sarebbe piaciuta alla società di viale della Liberazione”.