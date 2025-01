La Georgia si schiera contro Kvara: “Non si lascia così il Napoli. Sbagliati i tempi e modi”

Kvara criticato anche in Georgia, la scelta presa del suo futuro al Napoli non è stata presa col sorriso dai connazionali

Il caso Khvicha Kvaratskhelia continua a creare dibattito sia in Italia che in Georgia. A farsi portavoce dei tanti georgiani, ci ha pensato il noto giornalista Kakha Dgebuadze che con un commento sui social ha scatenato i tifosi.

Il giornalista ha criticato la scelta del calciatore. Sotto accusa sono finiti i tempi e i modi della richiesta di Kvara di essere ceduto dal Napoli. Tanti i commenti di stima sotto il post, tanti i georgiani delusi che avevano individuato nella città partenopea un “paradiso felice”.

Kakha Dgebuadze attacca Kvara sulla richiesta fatta al Napoli

Il giornalista georgiano si è espresso così su X. C’è delusione per i tempi e modi in cui la richiesta di cessione è stata fatta. Parole invece di stima per Antonio Conte, che anche stavolta ha saputo gestire al meglio la situazione.

“Conte si è espresso molto chiaramente. Conte considera ancora Kvara un elemento importante per il suo progetto tecnico ma non può fare nulla quando un giocatore è determinato ad andare via. Posso capire la volontà di qualsiasi giocatore di lasciare questo o quel club ma il momento è sempre importante. E’ semplicemente la mia opinione: Kvara e il suo entourage hanno scelto un momento molto inappropriato per sollevare questa decisione. D’altra parte, c’è anche la società, che, sapendo la volontà del giocatore del voler andare via, non deve perdere un momento per venderlo a buon prezzo”.

“Andare via ora dal club è una cosa molto difficile da giustificare. I napoletani non hanno dato altro che amore e supporto a Kvara fin dal primo giorno. Bisogna sapere come lasciare il tavolo in modo elegante. Andare via adesso non è molto elegante da parte sua”.