Il Napoli torna su Zirkzee: De Laurentiis chiede informazioni al Manchester United

Il Napoli osserva con attenzione il mercato. Gli azzurri sono alla ricerca dei colpi per rendere sempre più competitiva la rosa di Antonio Conte. Serve una punta e tutte le strade portano all’ex Bologna, Joshua Zirkzee.

L’olandese sta deludendo nel Manchester United e sembrerebbe propenso all’addio. Pochi gol, tante critiche e un rapporto difficile con Ruben Amorim. Il centravanti è anche nel mirino della Juventus, con Thiago Motta che lo rivorrebbe a sua disposizione. Nelle ultime ore, il Napoli ha provato un primo approccio, per una trattativa che nei modi sembra complessa.

Il Napoli ritorna su Zirkzee, si riaprono i contatti col Manchester United

A raccontare dell’intrigo di mercato ci ha pensato TMW pochi minuti fa. Il Napoli già qualche mese fa aveva messo nel mirino l’attaccante olandese ma senza successo. La trattativa resta molto complessa ma gli azzurri provano ad affondare il colpo decisivo.

“Non è una situazione semplice, perché il Manchester United non apre al prestito. Come per la Juventus, che voleva Zirkzee solamente con un diritto di riscatto, l’eventuale esborso sarebbe rilevante”.

“Perché i Red Devils hanno speso 40 milioni più commissioni per prelevarlo dal Bologna e non hanno intenzione di perderci troppo. Dunque la valutazione rimane alta, così come l’ingaggio: 5 milioni di euro all’anno che, al Napoli, prende solamente Lukaku (6) mentre gli altri sono tutti sotto. Vero è che Zirkzee sarebbe il centravanti, quindi pagato di più degli altri, ma è un ostacolo non da poco. Retroscena: a marzo c’era stato un contatto conoscitivo per capire i margini della trattativa. Alla richiesta di stipendio il Napoli aveva deciso di battere in ritirata, aspettando probabilmente di capire chi sarebbe stato il prossimo allenatore. Con Conte, poi, è decollata la trattativa Lukaku”.