ULTIM’ORA/ Danilo sempre più vicino al Napoli: entro 72 ore firmerà la risoluzione con la Juve

Danilo è sempre più vicino a vestire la maglia del Napoli. Secondo quanto riportato da diverse fonti, tra cui Sky Sport e Gazzetta dello Sport, il difensore brasiliano e la Juventus stanno lavorando a una risoluzione consensuale del suo contratto, che scadrebbe ufficialmente a giugno 2025. Entro 72 ore dovrebbe arrivare la firma.

Danilo-Napoli, ci siamo: entro 72 ore la risoluzione del contratto

La trattativa tra Danilo e il Napoli è già definita: accordo verbale per un contratto di 18 mesi. Per la Juventus, la risoluzione del contratto con Danilo rappresenta una soluzione per liberarsi di un ingaggio significativo e risparmiare così sui costi del giocatore fino a giugno.

Per gli azzurri, l’oramai ex capitano bianconero rappresenta invece la soluzione d’esperienza chiesta da Antonio Conte per sopperire alla temporanea assenza di Alessandro Buongiorno e ad eventuali defezioni da qui alla fine del campionato.