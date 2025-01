Napoli, Ngonge chiede più spazio: il Milan tenta l’assalto al belga. Le cifre dell’affare

In casa Napoli potrebbero esserci ulteriori cessioni sul fronte offensivo. Dopo la quasi certa partenza di Kvara verso il PSG, gli azzurri rischiano di perdere anche Cyril Ngonge. Il belga è alla ricerca di più minuti di gioco e, nelle gerarchie di Conte, sembra essere l’ultima scelta.

Nonostante alcune buone prestazioni nelle poche occasioni in cui è stato impiegato, Ngonge non sembra aver colpito Antonio Conte, che lo ha relegato in fondo alle gerarchie. Sul calciatore ci sono diverse squadre interessate, tra cui il Milan, che vorrebbe portarlo in rossonero in prestito con diritto di riscatto.

Il Milan piomba sullo scontento Ngonge, il Napoli apre al prestito con diritto di riscatto

Sulla situazione ne ha parlato in mattinata TMW. Ngonge è alla ricerca di una squadra gli può dare minuti preziosi. Una delle candidature è quella del Milan, che vorrebbe il belga per rafforzare il suo pacchetto di ali offensive.

Il calciatore è molto gradito a Conceicao che lo vorrebbe nelle sue gerarchie. C’è da capire la formula dell’operazione, il Napoli apre al prestito ma dopo il riscatto è di 19 milioni. Cifra spesa dagli azzurri per sottrarlo dal Verona un anno fa.

“La situazione di Ngonge è semplice: il Napoli apre a un prestito con diritto di riscatto, ma vorrebbe una valutazione intorno a quanto pagato un anno fa, cioè circa 19 milioni complessivi”.

“Il prestito, oneroso, sarebbe intorno al milione per questi sei mesi, con il Bologna che già quest’estate aveva cercato di chiudere per il giocatore e che nei giorni scorsi ha fatto un altro tentativo, sempre a cifre ribassate (intorno ai 12-15 milioni). La sensazione è che Ngonge probabilmente saluterà Napoli nei prossimi giorni, ma dipenderà anche dalla destinazione. Durante la scorsa settimana l’agente di Cyril Ngonge, William D’Avila, era a Milano”.