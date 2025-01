Il Napoli perde un obiettivo, Létang (pres. Lille): “Zhegrova non andrà via a metà stagione”

Sfuma un obiettivo del Napoli per il post Kvara, Zhegrova non si muoverà da Lille a gennaio

Il Napoli torna sul mercato alla ricerca del post-Kvara. Con il georgiano ormai pronto a vestire la maglia del PSG, Conte ha richiesto rinforzi e anche in tempi brevi. Nel ballottaggio figurava anche il nome di Edon Zhegrova, classe 1999 del Lille, ma nelle ultime ore la pista che porta al kosovaro è tramontata.

A chiudere ogni spiraglio di trattativa ci ha pensato il presidente del Lille, Olivier Létang. “Nessun big si muoverà nel mercato di gennaio”, esclama il proprietario del club francese. La squadra allenata da Genesio è in piena corsa per l’Europa, al quinto posto e in uno splendido momento di forma. Dunque, il Napoli dovrà abbandonare ogni speranza di portare Zhegrova in azzurro a gennaio.

Con Zhegrova che non si muove dal Lille, la lista del Napoli diventa sempre più corta.

Il Napoli dovrà quindi virare su altri obiettivi. La lista si riduce a quattro candidati: Chiesa, Adeyemi, Garnacho e, molto più staccato, Ndoye. Come richiesto da Conte, il rinforzo dovrà arrivare entro la sfida contro la Juventus, in programma il prossimo 25 gennaio.

Il sogno resta Alejandro Garnacho; l’esterno argentino è in cima alla lista dei desideri del tecnico leccese. Tuttavia, l’affare non trova accordo, poiché c’è ancora molta differenza tra domanda e offerta. Il secondo nome è quello di Chiesa, che Conte gradirebbe. L’esterno potrebbe liberarsi dal Liverpool in prestito, un affare molto più vantaggioso in termini economici per il Napoli, che potrebbe poi utilizzare il proprio tesoretto per rafforzare la difesa.

Queste le parole del presidente del Lille: “La mia posizione è molto chiara e non è cambiata. Rimarranno qui tutti i giocatori che hanno spazio e che sono importanti per noi, come Edon. Ripartiamo tutti insieme per un’avventura umana e nessuno lascerà la nave prima della fine della stagione, quindi a maggio”.