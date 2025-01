Dalla stagione 1994/95, escludendo i due campionati coinvolti nello scandalo Calciopoli (stagioni 2004/05 e 2005/06), ciò è accaduto in 20 casi su 28.

Un dato rilevante, se non fosse che a Napoli questo traguardo, nel periodo recente, è stato ben conosciuto.

In quei 8 casi in cui la squadra Campione d’Inverno non ha poi vinto lo scudetto, 2 sono proprio attribuibili al Napoli: campionati 2015/16 e 2016/17, entrambi sotto la guida di Maurizio Sarri.

Dopo 19 giornate del campionato 2015-2016, il primo anno dell’era Sarri, il Napoli era in testa con 41 punti, due in più della Juventus. Tuttavia, la Juventus recuperò rapidamente il distacco.

Il sorpasso bianconero si verificò il 13 febbraio, alla 25ª giornata, quando la Juve vinse lo scontro diretto a Torino grazie a un gol di Zaza. Alla fine del campionato, la Juventus conquistò lo scudetto con 91 punti, 9 in più degli azzurri. Il Napoli, nonostante i 36 gol del super attaccante Higuain, dovette subire la delusione.

Dopo 19 giornate del campionato 2016-2017, il Napoli era primo con 48 punti, solo uno in più della Juventus a 47. Anche in questa occasione, i bianconeri effettuarono rapidamente il sorpasso, ma la storica rete di Koulibaly a Torino permise a Sarri di avvicinarsi a un solo punto dalla Juve a poche giornate dalla fine.

Quello che successe dopo è noto: la rimonta della Juventus con un gol di Higuain a San Siro contro l’Inter, allora guidata da Spalletti; e il famoso commento “l’abbiamo persa in albergo”, quando il Napoli di Sarri fu sconfitto il giorno dopo a Firenze.

Napoli campione d’inverno, le squadre che poi non hanno vinto lo scudetto

1998/1999 (Fiorentina/Milan)

1999/2000 (Juventus/Lazio)

2001/2002 (Roma/Juventus)

2002/2003 (Milan/Juventus)

2003/2004 (Roma/Milan)

2015/2016 (Napoli/Juventus)

2017/2018 (Napoli/Juventus)

2020/2021 (Milan/Inter)