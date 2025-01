Garnacho vuole giocare a Napoli: l’ammissione dell’argentino può sbloccare la trattativa

Il Napoli continua la ricerca per il post-Kvara. Tutti gli indizi portano al sogno di Antonio Conte: Alejandro Garnacho. L’argentino è una delle poche note liete del Manchester United, ma per necessità di cassa potrebbe essere sacrificato.

Nonostante la necessità di vendere, i Red Devils non intendono privarsene incassando meno del dovuto. La richiesta fatta al Napoli oscilla tra i 60 e i 70 milioni di euro, mentre gli azzurri sono disposti ad arrivare al massimo a 50. Per questo motivo, Manna è in fitto contatto con le parti, nella speranza di sbloccare una trattativa non semplice.

Garnacho sogna Napoli, mentre gli azzurri cercano di ottenere il “sì” del Manchester United.

Il Napoli cerca di fare breccia nella mente del calciatore. Secondo i rumors riportati dal Corriere del Mezzogiorno, l’argentino desidererebbe continuare la sua carriera in azzurro. Un sentimento romantico, quasi un richiamo che ogni argentino avverte inconsciamente.

Per questo motivo, la trattativa potrebbe aprirsi a un nuovo scenario, in cui lo United si trova pressato anche dal calciatore, desideroso di una nuova esperienza. Non a caso, il Napoli ha già trovato un accordo con Garnacho, in una trattativa che si è rivelata sorprendentemente rapida.

“La pista che porta ad Alejandro Garnacho si complica ma il ds Manna non si arrende. Il Manchester United però al momento non si muove dalla sua richiesta: 70 milioni, una vera e propria follia. La società partenopea però non molla. La voglia del giocatore di vestirsi d’azzurro è tanta, ha la volontà di volersi misurare nella città dove ha giocato Maradona e sta cercando di abbassare le pretese dello United che avrà un incontro col calciatore nei prossimi giorni. Siamo solo all’inizio della trattativa e tutto può ancora succedere”.