Antonio Conte in conferenza stampa alla vigilia di Atalanta-Napoli: dove vederla live streaming

Antonio Conte, tecnico della SSC Napoli, parlerà in conferenza stampa alla vigilia della partita con l’Atalanta.

L’inizio è previsto per le ore 14,15 di venerdì 17 gennaio: sarà possibile seguire le parole dell’allenatore azzurro in diretta streaming sul canale ufficiale YouTube e su tutte le pagine Facebook dedicate al Napoli di Vesuvio Live.

Al suo termine, la squadra si recherà all’aeroporto di Capodichino per salire a bordo dell’aereo che la condurrà a Bergamo. I tifosi partenopei si sono dati appuntamento per le ore 14 all’esterno del terminal per incitare i ragazzi di Conte, che grazie al pareggio tra Inter e Bologna sono diventati ufficialmente campioni d’inverno sovvertendo ogni pronostico.

Contro gli uomini di Gasperini, reduci dal pareggio di martedì sera (1-1 vs Juventus), il Napoli scoprirà quali saranno le sue reali ambizioni tricolore.