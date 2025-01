L’Equipe annuncia: “Il Napoli ha offerto 40 milioni per Adeyemi”

Il Napoli è attivo sul mercato in entrata. Gli azzurri sono alla ricerca di un sostituto per Kvara e non c’è solo Garnacho nella lista dei desideri. Un altro nome caldo è quello di Karim Adeyemi. L’attaccante tedesco del Borussia Dortmund è un candidato interessante per la fascia sinistra della squadra partenopea.

Il giovane esterno sinistro è una delle promesse del giovanissimo Borussia Dortmund. Nella scorsa stagione, è stato uno dei protagonisti che hanno portato la squadra tedesca a giocarsi la finale di Champions League contro il Real Madrid a Wembley.

Il Napoli si sta muovendo anche per Adeyemi, l’Equipe spiega la trattativa col Borussia Dortmund

Gli azzurri stanno esplorando diverse opzioni contemporaneamente per non rimanere indietro in nessuna trattativa. Il sogno dei tifosi e di Conte rimane Alejandro Garnacho, ma la negoziazione è piuttosto complessa a causa del divario tra richiesta e offerta.

Per questo motivo, il Napoli sta considerando anche l’esterno del Borussia Dortmund, che suscita particolare interesse in Giovanni Manna. Tuttavia, la priorità resta l’argentino del Manchester United, come deciso da Conte; la trattativa per il giovane tedesco, però, è già in fase avanzata.

L’Équipe, nell’edizione odierna, ha riferito che gli azzurri hanno presentato la prima offerta ufficiale al Borussia Dortmund: 40 milioni di euro, con uno stipendio crescente per il giovane tedesco. Un eventuale trasferimento di Adeyemi in azzurro potrebbe innescare un intreccio di mercato che porterebbe Rayan Cherki del Lione in giallonero, poiché il club francese è costretto a fare cassa per ragioni finanziarie.

“Il club azzurro ha inviato al Borussia Dortmund una prima offerta orale per Adeyemi, stimata in 40 milioni di euro. Questi trasferimenti potrebbero avere un impatto anche sul mercato francese, infatti un Dortmund o uno United molto attivi potrebbero avvantaggiare la partenza di elementi come Rayan Cherki dell’Olympique Lyonnais”.