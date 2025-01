Kvaratskhelia si presenta al PSG. L’oramai ex Napoli nella giornata odierna ha rilasciato le prime dichiarazioni ufficiali come nuovo calciatore del club francese. Tanta voglia di incominciare e mettersi in gioco per il georgiano, in attesa dell’esordio che sarà settimana prossima.

Tra le varie parole riferite alla stampa, l’attaccante ha raccontato di alcuni retroscena, tra cui le chiacchierate con Donnarumma. Il georgiano già da qualche settimana stava organizzando il suo arrivo a Parigi, contrariamente a quello raccontato qualche giorno fa dal suo staff.

Kvaratskhelia si presenta al PSG e svela un retroscena

“È un onore poter indossare la maglia del Psg. Per me è un sogno giocare per una delle squadre più grandi del mondo. Sono molto orgoglioso, è un sogno e combatteremo insieme per realizzare i nostri desideri. Sono molto felice e non vedo l’ora di esordire”.

“Il progetto è ciò che mi ha convinto a venire qui. So cosa vuole raggiungere il club e come funziona con i giocatori e questo mi aiuterà tantissimo. È in linea con chi sono, molti grandi giocatori hanno giocato qui, quindi non ci ho pensato molto quando ho avuto l’opportunità di venire a Parigi. Sapevo che dovevo prenderla al volo”.

“Conosco alcuni giocatori come Fabian Ruiz con cui ho giocato al Napoli anche se prima del mio arrivo. E conosco Gigio Donnarumma, con cui ho parlato nei giorni scorsi prima di venire al Paris Saint-Germain. Luis Enrique è uno dei migliori allenatori al mondo, so che imparerò molto lavorando con lui e sono molto felice di essere allenato da lui. I tifosi del Psg? Voglio incontrarli presto e non vedo l’ora di provare grandi emozioni con loro. Sono molto felice di unirmi a loro, li vedrò presto allo stadio”.