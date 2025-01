Capodichino e divieto di trasferte: le due frasi con cui Conte è entrato nel cuore dei tifosi

Nel post Atalanta-Napoli, il tecnico Antonio Conte ci ha tenuto a ringraziare tutti i tifosi accorsi all’aeroporto di Capodichino per caricare la squadra.

Nell’occasione, il salentino ha sottolineato anche come nelle ultime sei trasferte i supporters partenopei non abbiano potuto partecipare a causa dei divieti imposti dagli ordini competenti, puntando il dito contro le aspre decisioni che hanno impedito alla squadra di essere seguita in giro per l’Italia dalla propria gente.

Conte difende i tifosi del Napoli: “Contro il divieto di trasferta. Tutta quella gente all’aeroporto è stata assurda”

“Vorremmo anche ringraziare tutti i tifosi che sono venuti all’aeroporto: è stata una cosa assurda ed incredibile, al tempo stesso mi preme sottolineare e chiedere che sono sei trasferte i tifosi residenti a Napoli non possono venire a supportarci. Mi auguro che venga usato lo stesso metro di misura anche per le altre tifoserie, altrimenti non va bene”.

“Così come ringrazio i tifosi che c’erano oggi, lo stadio era pieno di tifosi napoletani: sono nel mondo. Però dopo sei trasferte mi auguro che la prossima volta anche chi è residente possa seguirci e darci una mano”.

“Capisco che ci sono delle ragioni dietro, ma si trovi un po’ di equilibrio affinché ci siano tutti i tifosi al nostro seguito. Il settore ospiti era pieno, io ne avevo tanti anche dietro la panchina. Avanti tutti verso un solo obiettivo, compatti e uniti”.