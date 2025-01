Giuffredi: “De Laurentiis mi ha chiamato per sapere di due giocatori”. Ecco chi sono

Nel mese del calciomercato il Napoli continua a muoversi. Gli azzurri sono alla ricerca di alcune pedine per rafforzare la rosa nell’immediato. Si guarda però anche al futuro, in vista della prossima stagione, con qualche giovane scommessa che stanno facendo bene nei loro club.

A tornare a parlare degli azzurri ci ha pensato il procuratore Mario Giuffredi. Agente che tra i tanti ha la procura anche di Giovanni Di Lorenzo, capitano del Napoli. Ospite ai microfoni di Televomero nel corso de ‘Il Bello del Calcio‘, ha raccontato di una particolare telefonata con Aurelio De Laurentiis in chiave calciomercato.

Giuffredi lancia l’indiscrezione, il Napoli con De Laurentiis è su due giovani promesse

Secondo quanto raccontato dall’agente, il presidente azzurro si è interessato nello specifico di Sebastiano e Pio Esposito. I due fratelli, uno in forza all’Empoli, l’altro allo Spezia, sono assoluti protagonisti di questa stagione. Mentre il primo sta trovando la sua consacrazione in Serie A nella squadra di D’Aversa, il secondo sta “sbocciando” in Serie B, trascinando la squadra ligure a suon di gol e giocate ad altissimo livello.

“Ho parlato col presidente, mi ha chiesto di due giovani. I fratelli Esposito? I fratelli Esposito sono due giocatori che al presidente e a Manna sono sempre piaciuti. Il presidente ieri l’ho sentito perché aveva fatto gol Sebastiano contro l’Inter e Pio aveva fatto una doppietta nel pomeriggio, così mi aveva rinnovato la stima che ha nei confronti dei due ragazzi“.

L’agente ha poi commentato la situazione Kvara: “C’è chi nella vita fa la scelta di andare via come successo a Kvara, e chi fa come Politano l’anno scorso a gennaio. Io sono stato invitato dal presidente ad andare dieci giorni lì in Arabia, io e De Laurentiis siamo andati a trattare con gli sceicchi dell’Al-Shabab che volevano Politano e gli avrebbero dato 7 milioni all’anno.