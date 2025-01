Garnacho al Napoli, oggi l’incontro decisivo. Il giocatore: “Voglio l’azzurro”

Sarà Alejandro Garnacho l’uomo che dovrà far dimenticare Khvicha Kvaratskhelia ai tifosi del Napoli e soprattutto al tecnico Antonio Conte, che ha invocato operazioni sul mercato fatte “Come Dio comanda”. L’attaccante del Manchester United avrebbe comunicato alla propria società – che intende cederlo per fare cassa, viste le complesse condizioni economiche del club – di attendere i partenopei a cui avrebbe già assicurato il proprio sì.

Garnacho vuole Napoli: oggi l’incontro decisivo con lo United

Nella giornata di oggi è previsto l’incontro, a Milano, tra i dirigenti del Napoli e del Manchester United. La società del patron De Laurentiis avrebbe messo sul tavolo 50 milioni di euro, che non sono pochi – tutt’altro – per un ragazzo di 20 anni che ha tutto da dimostrare. Eppure i colpi sembra averli: velocità, tecnica, fiuto del gol. I Red Devils vorrebbero incassare qualche milione in più, probabilmente ci si incontrerà a metà strada, magari con l’inserimento di qualche bonus facilmente monetizzabile.



Ad ogni modo, Manna deve accelerare perché mancano due settimane alla chiusura del calciomercato di gennaio e nel frattempo la posizione in classifica degli azzurri impone una scelta precisa: rilanciare per tentare il colpo grosso, oppure accontentarsi e vedere cosa succederà. Conoscendo l’allenatore, la sensazione è che possa essere percorsa la prima strada.



Altro obiettivo del Napoli è Patrick Dorgu, un profilo che piace tanto a Conte. Per giorni ha fatto il giro del web la foto in cui il tecnico salentino parlava all’esterno sinistro. Il danese è però l’oggetto del desiderio anche del Manchester United. Gli azzurri lo considerano un’operazione per l’estate, gli inglesi al contrario tenterebbero di portarlo subito all’Old Trafford.