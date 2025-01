Ad una settimana dalla fine del mercato, il Napoli è ancora alla ricerca del post Kvara. Gli azzurri nonostante la bella vittoria di sabato contro la Juventus, hanno bisogno assoluto di puntellare la rosa, visto e soprattutto la mancanza di alcune pedine.

La questione ala sinistra è una delle più calde del momento. Fino a qualche giorno fa sembrava un serrato testa a testa tra Karim Adeyemi e Alejandro Garnacho. A rimescolare le carte però ci ha pensato lo stesso Giovanni Manna che in un’intervista ha affermato che ci sono anche altri nomi in corso di valutazioni e la sorpresa è dietro l’angolo.

Manna rimescola le carte, per il post Kvara il Napoli ha più nomi in mente

“Sicuramente sono due giocatori che ci piacciono, ma non sono gli unici. Valuteremo anche le opportunità che si potranno presentare nell’ultimo periodo, stiamo valutando un po’ di cose. Sicuramente non andremo a pagare prezzi fuori mercato. Vogliamo fare il possibile per migliorare e sostituire Kvara, che purtroppo c’è stata questa cessione che è stata necessaria per la volontà del calciatore e per le nostre dinamiche. Rispetteremo i nostri parametri, non ci tiriamo indietro, ma dovranno esserci le condizioni giuste”.

“Noi dobbiamo rispettare i nostri parametri anche salariali. Abbiamo anche qualche altra idea, vedremo cosa succederà nei prossimi giorni. Non vogliamo dare aspettative elevate ai nostri tifosi, perché non sarebbe corretto, ma sicuramente faremo il possibile per migliorare la squadra”.

Tra i nomi in ballo c’è anche quello di Dan Ndoye. L’esterno del Bologna potrebbe essere l’alternativa low-cost, in vista poi del grande colpo da fare quest’estate. Lo svizzero è una tra i migliori nel suo ruolo nel campionato italiano e quest’anno è riuscito a trovare continuità anche in zona gol. Occhi anche su Zhegrova del Lille, anche se il presidente dei francesi è stato chiarissimo e nessun big (salvo clamorose offerte) si muoverà a gennaio.