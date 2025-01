Napoli, contatti continui con Garnacho: la situazione e la decisione di De Laurentiis

Le ultime sulla trattativa Garnacho-Napoli. In ballo c'è una distanza tra offerta e richiesta non ancora culminata

Il Napoli continua a monitorare la situazione attorno Alejandro Garnacho. L’esterno del Manchester United resta la prima scelta per il post Kvara. Gli azzurri però si trovano davanti ad un bivio, complice la richiesta degli inglesi che è ben oltre le cifre che vogliono spendere De Laurentiis e soci.

Con Adeyemi sempre più distante, l’argentino è l’unico vero e proprio obiettivo. La volontà del Napoli è quella di non deludere Antonio Conte che ha spinto per il calciatore a più riprese. Ad una settimana dalla fine del mercato però la situazione resta molto complessa.

Il Napoli spinge per Garnacho e De Laurentiis sceglie la strada da intraprendere per convincere lo United

Le parole di Tuttosport in merito alle ultime trattative di casa Napoli. Garnacho resta il sogno e l’arrivo di Dorgu a Manchester potrebbe aiutare gli azzurri:

“Il presidente De Laurentiis ha già chiarito che non intende spingersi oltre l’ultima offerta presentata ai Red Devils, cioè 50 milioni di euro di parte fissa e 5 di bonus. Il tecnico dei britannici Amorim, inoltre, è riluttante a privarsi del giovane esterno classe 2004, pur ammettendo che tutto è possibile: ‘Garnacho sta migliorando’ – ha dichiarato domenica – ‘ed è un giocatore importante, ma ogni scenario è aperto’. L’intesa con l’entourage dell’argentino, che resta sempre in contatto con Conte, è stata raggiunta per un contratto quinquennale da 3 milioni netti a stagione“.

“Il Napoli ha avuto una buona notizia: il Manchester United deve sborsare 40 milioni per Dorgu nelle prossime 48 ore. Magari per Garnacho arrivando da 55 a 60. L’arrivo del danese in Inghilterra potrebbe aiutare e non poco la trattativa del Napoli. Lo United si ritroverebbe obbligato a fare cassa e Garnacho sembra essere il primo partente”.