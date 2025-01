Napoli, il Galatasaray offre 65 milioni per Osimhen: la risposta di De Laurentiis

Torna in voga il nome di Victor Osimhen. Mentre il nigeriano continua la sua super stagione con la media di un gol a partita in campionato, dal fronte mercato arrivano importanti novità sul suo futuro.

Nei giorni scorsi infatti, il Galatasaray ha voluto presentare la prima offerta ufficiale al Napoli per l’attaccante nigeriano. Sul tavolo sono stati messi 65 milioni, dieci in meno della clausola. Proposta che però è stata rigettata da De Laurentiis in persona che ha fatto sapere che non scenderà dai 75 milioni della clausola.

Il Galatasaray ci prova per Osimhen, al Napoli la prima offerta ufficiale

A raccontare il retroscena ci ha pensato il Corriere dello Sport nella sua edizione odierna:

“Subito, in questa sessione di mercato: offerta da 65 milioni di euro al Napoli. Dieci in meno rispetto al valore della clausola inserita nel suo contratto e già attiva per la finestra di gennaio. Ma De Laurentiis ha gentilmente declinato la proposta“.

“Due mosse piuttosto prevedibili, verrebbe da dire: il Gala ha registrato l’intenzione di Victor di concludere la stagione a Istanbul – lo ha dichiarato e non è uno che spara parole tanto per – e ci ha provato sperando di ottenere uno sconto. ADL ha ovviamente ritenuto di aspettare. Osi sta viaggiando a ottime medie, è nel pieno del vigore fisico ed è ancora giovane (26 anni compiuti a dicembre). Va da sé che il presidente preferisca attendere l’estate così da ottenere per intero l’ultima somma stabilita prima della cessione in prestito in Turchia, avendo già ridotto la clausola da 120 a 75 milioni. Per la cronaca: a gennaio, soltanto il Gala avrebbe avuto la possibilità di acquistare Osimhen versando 75 milioni (con il suo consenso, certo). Mentre gli altri club eventualmente interessati avrebbero dovuto investire 81 milioni”.