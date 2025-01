Napoli-Comuzzo, la trattativa entra nel vivo: ecco l’offerta degli azzurri alla Fiorentina

Il Napoli torna a trattare anche per il reparto difensivo. Oltre Ismajli gli azzurri hanno messo nel mirino il giovanissimo Pietro Comuzzo, sorpresa difensiva della Fiorentina di Raffaele Palladino. Il centrale ha gli occhi addosso di tante squadre italiane, grazie al suo ottimo inizio di stagione.

Nonostante la priorità sia per l’ala sinistra, gli azzurri mantengono vivi i contatti anche per qualche movimento in difesa. Dove Conte ha chiesto una pedina in più per rafforzare lo scacchiere. Comuzzo è il sogno e il Napoli sta trattando con la Fiorentina già da qualche settimana.

Il Napoli tenta l’affondo per Comuzzo della Fiorentina: l’offerta ai viola

Il difensore è una richiesta di Antonio Conte che vorrebbe completare il reparto arretrato, permettendo anche il ritorno in Spagna dell’oggetto misterioso, Rafa Marin. Il centrale viola piace sia per coraggio che per tecnica e l’allenatore azzurro lo vede come ottimo innesto per la “guerra Scudetto”.

Il ventenne si è messo in mostra in questi primi mesi di campionato nell’ottima Fiorentina allenata da Raffaele Palladino. Abile sia nella difesa a quattro che in quella a tre, l’italiano ha un ottima gestione palla e freddezza, che lo rendono unico nonostante la giovane età. Ecco le parole di Sky Sport sulla trattativa:

“Ore intense per trovare l’intesa con la Fiorentina. Nonostante abbia soli vent’anni, Pietro Comuzzo è il grande obiettivo per la difesa. Il classe 2005 si è reso protagonista di una grande prima parte di stagione con la Fiorentina”.

“La società viola ha già rifiutato 20 milioni di euro, ma il Napoli continua il pressing. Gli azzurri continuano a trattare per trovare il prezzo giusto e provare a fare l’operazione in questa sessione di mercato, provando a convincere la Fiorentina con un’importante offerta”.