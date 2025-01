Auriemma ribadisce: “Lookman al Napoli? Gli azzurri offrono 40 milioni, l’Atalanta ne vuole 50”

Raffaele Auriemma torna a parlare della trattativa tra Napoli e Atalanta per Lookman. Secondo il giornalista, gli azzurri vogliono arrivare al nigeriano tramite anche Jack Raspadori, pedina che piacerebbe tanto a Gasperini.

Come spiegato da Auriemma a StileTv, gli azzurri aspetterebbero volentieri il ritorno di Lookman in campo (previsto per metà febbraio), ma la trattativa resta tutt’altro che semplice. Anche perché i nerazzurri non vogliono cedere il loro jolly ad una diretta avversaria.

“E’ una trattativa che viene fatta da intermediari. Non sono in ballo direttamente le società. Al Napoli serve un attaccante e fa fatica a chiudere Garnacho e Adeyemi, che non vuole lasciare Dortmund ora e lo anticipammo. Altri nomi Conte fatica ad accettarli e da qui il nome di Lookman. Sarà fuori da un mese, non sarà la stessa squadra e l’idea è di cederlo ad una squadra che non ha bisogno subito di Lookman e da tempo è interessata a Raspadori”.

“L’affare può bloccarsi sul conguaglio, credo che l’Atalanta voglia 50mln più Raspadori, non come il Napoli la immagina, magari intorno ai 40 più Raspadori. Il nome è roboante, ma è sintomo di una situazione in cui il Napoli non sa ancora come muoversi per sostituire al meglio Kvara. Sono trattative in fieri tramite intermediari e le società non si espongono Noi parliamo con la gente che fa il mercato, ma è chiaro che i diretti responsabili non ti diranno mai è vero perché sono situazioni molto delicate. Chi riceve le informazioni dal Napoli non può certo fare il giornalista, chi può smentire le notizie di altri? Solo un club e non terze persone che credono di essere il club prendendo le veline sulle cose da dire