Chi è Pietro Comuzzo, il difensore per cui Conte ha chiesto al Napoli di fare follie

Pietro Comuzzo, nato il 20 febbraio 2005 a San Daniele del Friuli, è un promettente difensore centrale italiano che attualmente gioca per la Fiorentina in Serie A. Conosciuto per la sua maturità e le sue capacità difensive, Comuzzo ha rapidamente scalato le gerarchie del calcio italiano.

Chi è Pietro Comuzzo, il prossimo difensore della SSC Napoli

Comuzzo ha iniziato a giocare a calcio all’età di sei anni nel Tricesimo, un club locale. La sua carriera giovanile lo ha portato poi attraverso le giovanili di Udinese e Pordenone, per infine approdare nel 2018 al settore giovanile della Fiorentina, dove ha compiuto la trafila fino alla squadra Primavera.

Qui, ha mostrato doti di leadership, diventando capitano della squadra Under-18 e contribuendo in maniera significativa alla vittoria della Supercoppa Primavera nel 2023.

Esordio e Ascesa nel Calcio Professionistico

Il suo esordio in Serie A avvenne l’8 ottobre 2023, a soli 18 anni, nella partita vinta dalla Fiorentina contro il Napoli allo stadio Maradona.

Successivamente, ha debuttato anche nelle competizioni europee, giocando nella fase a gironi della Conference League il 26 ottobre 2023 contro il Čukarički.

Grazie alle sue prestazioni, si è guadagnato un posto stabile nella prima squadra della Fiorentina, diventando un titolare inamovibile durante la stagione 2024/2025 sotto la guida dell’allenatore Raffaele Palladino.

La sua capacità di giocare sia in una difesa a quattro che a tre, unitamente a una buona tecnica di base e una lettura del gioco eccezionale, lo hanno reso uno dei giovani difensori più apprezzati del campionato italiano.

Convocazioni in Nazionale

Il suo talento non è passato inosservato al livello internazionale. Nel novembre 2024, Luciano Spalletti lo ha incluso nella lista dei convocati per le partite della UEFA Nations League contro Belgio e Francia, dimostrando la fiducia che la federazione italiana ripone in lui. Comuzzo ha rappresentato l’Italia anche nelle categorie Under-17, Under-18 e Under-20, mostrando progressi costanti.

Caratteristiche e Profilo

Pietro Comuzzo è un difensore centrale di piede destro, alto 185 cm, con buone doti fisiche e tecniche. È stato soprannominato “Il Soldato” per la sua attenzione, maturità e determinazione in campo.

I suoi idoli sono Giorgio Chiellini e Virgil van Dijk, dai quali trae ispirazione per il suo stile di gioco. È noto per la sua aggressività nelle marcature, l’abilità negli anticipi e una discreta capacità di costruzione del gioco dalla difesa.

Mercato e Futuro

Recentemente, il Napoli ha mostrato interesse nell’acquisizione di Comuzzo, con offerte che si aggirano intorno ai 30 milioni di euro, anche se la Fiorentina lo considera incedibile con una richiesta intorno ai 35 milioni più bonus.

Questo interesse sottolinea il valore riconosciuto a questo giovane talento nel panorama calcistico italiano.

Pietro Comuzzo rappresenta una delle speranze più luminose per il futuro del calcio italiano. Con una carriera che sta solo cominciando, il suo percorso finora dimostra una combinazione rara di talento, dedizione e maturità, promettendo un futuro brillante sia a livello di club che internazionale.