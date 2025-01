Napoli, la scelta a sorpresa di De Laurentiis per il post-Kvara. L’annuncio della Gazzetta

Ultimi giorni di mercato e il Napoli continua la sua caccia all’esterno sinistro per sostituire Kvara. Gli azzurri hanno sondato in lungo e largo Alejandro Garnacho e Karim Adeyemi. Mentre il secondo ha detto definitivamente “no”, il primo sogna il Napoli ma lo United continua a mettere muro.

Per l’argentino la trattativa si complica sempre di più giorno dopo giorno. Nell’attesa di uno sviluppo in positivo con l’aiuto di Dorgu in direzione Inghilterra, il Napoli si mantiene attorno ai 50 milioni di euro, mentre lo United spara alto, rimanendo stabile a quota 60. Una distanza che però continua a non colmarsi.

La Gazzetta lancia l’indiscrezione, De Laurentiis avvisa il Napoli per il post Kvara

Secondo quanto riportato dalla Gazzetta dello Sport, nelle ultime ore Aurelio De Laurentiis ha informato tutti i suoi collaboratori sulla linea da seguire per il post Kvara. La tanta attesa per Garnacho ha deluso tutto, le speranza si riducono sempre di più e per questo motivo il presidente azzurro è pronto a cambiare tutti i programmi.

Un’ala in prestito per poi fare il “botto di mercato” quest’estate, quando ci sarà più tempo per lavorare sul profilo ideale sia per la società che per Conte sul terreno di gioco. Una scelta che sembra seguire il filo logico delle parole pronunciate dal tecnico nelle ultime conferenze stampa:

“Il presidente avrebbe scelto di puntare su Mister X in prestito per i prossimi mesi per definire poi in estate l’arrivo del vero erede di Kvaratskhelia. Manca davvero poco per l’arrivo di un nuovo attaccante, dunque, che vada a completare il reparto a disposizione di Conte. Ma non più un investimento a titolo defintivo ma un giocatore già pronto che possa dare una mano da qui al termine del campionato concentrandosi poi in questi mesi alla ricerca del nuovo esterno d’attacco per le prossime stagioni”.