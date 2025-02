Baroni perde un titolarissimo in vista di Lazio-Napoli: le ultime

Domani il Napoli scenderà in campo nella sfida contro la Lazio dell’Olimpico. Gli azzurri di Antonio Conte hanno bisogno di ritrovare i tre punti dopo i due pareggi contro Roma e Udinese. Dall’altra parte c’è però una Lazio che ha voglia di ripartire per la sua corsa alla Champions League.

In classifica gli azzurri sono ancora in testa, il gap dall’Inter però nel weekend scorso si è dimezzato con la squadra di Inzaghi a -1 dalla vetta. Per questo motivo altri passi falsi per la squadra di Conte non sono possibili, specialmente in vista dell’impegno contro la Juventus dei nerazzurri. Che potrebbe regalare un nuovo allungo in classifica ai partenopei.

Baroni perde un titolarissimo in vista di Lazio-Napoli, ecco le ultime di formazione

A riportare le ultime ci pensa Lalaziosiamonoi, il blog della squadra biancoceleste spiega la situazione attorno l’infortunio di Boulaye Dia. L’ex Salernitana ha un problema alla caviglia che ha limitato il suo lavoro durante la settimana d’allenamento.

“Il diluvio che ha colpito Formello ha spinto alla massima prudenza, Dia non ha svolto la seduta in campo coi compagni, ogni valutazione – definitiva a questo punto – verrà approfondita domani nell’ultima seduta in programma alle 16″.

“Il senegalese ha riportato una distorsione alla caviglia contro il Monza, per stamattina avrebbe dovuto svolgere un provino per testare la zona dolorante, il campo pesante ha consigliato la massima prudenza posticipando i discorsi all’allenamento di domani. Dia, Pedro o Dele-Bashiru, tre calciatori in corsa per la maglia da trequartista: dipenderà dalla resistenza al dolore dell’ex Salernitana”.

LAZIO (4-2-3-1): Provedel; Marusic, Gila, Romagnoli, Nuno Tavares; Guendouzi, Rovella; Isaksen, Pedro, Zaccagni; Castellanos. All.: Baroni.

NAPOLI (3-5-2): Meret; Rrahmani, Buongiorno, Juan Jesus; Di Lorenzo, Anguissa, Lobotka, McTominay, Politano; Raspadori, Lukaku. All.: Conte.