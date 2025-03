Napoli, in arrivo anche il rinnovo di Anguissa ma con una formula particolare

Leader della squadra e uomo imprescindibile per Antonio Conte. Frank Zambo Anguissa, è uno dei giocatori più amati di questo Napoli. Dopo una stagione al di sotto delle sue prestazioni, il centrocampista col tecnico leccese è tornato ad essere quello apprezzato l’anno dello scudetto e adesso corre verso il rinnovo.

Dopo il rinnovo di Olivera, il Napoli vuole chiudere la pratica legata al centrocampista. Le parti godono di ottima stima reciproca e la contrattazione non dovrebbe avere intoppi di nessun tipo. Si agirà però con calma, la priorità è quella di pensare al campo, dove gli azzurri sono in una lotta punto a punto con l’Inter di Simone Inzaghi, senza dimenticare l’Atalanta.

Rinnovo in vista per Anguissa, i dettagli e la formula che si utilizzerà

A riportare le ultime sulla situazione è il Corriere del Mezzogiorno nella sua edizione odierna. Il centrocampista è uno dei punti fissi della squadra, e dopo il rinnovo di Olivera si vuole regalare altra stabilità al gruppo di Antonio Conte:

“Riguardo a Frank Zambo Anguissa, il Napoli eserciterà l’opzione automatica che allungherà il contratto fino al 2027. Ma le parti stanno lavorando per un nuovo accordo che prolungherebbe l’intesa fino al 2029. La volontà degli azzurri resta chiara, da qualche mese c’è un particolare studio per dare le giuste cifre, come premio, per tutto quello che ha svolto il centrocampista camerunense da tre stagioni. Frank è uno dei leader dello spogliatoio di Conte e il tecnico lo vuole al suo fianco a tutti i costi. Nei prossimi giorni si intensificheranno anche i rapporti con l’agente del calciatore per definire l’accordo e tutti i dettagli del caso. Non si ha fretta, anche perché le parti hanno già una grande sinergia di base”.