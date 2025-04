Napoli, le condizioni di McTominay: arrivano importanti novità sul recupero

Dopo lo stop a poche ore da Napoli-Milan, ci sono ottime novità per il centrocampista scozzese Scott McTominay. L’ex Manchester United, infatti, come riporta TuttoNapoli è rientrato in gruppo e dunque con tutta probabilità ci sarà per la trasferta di lunedì sera contro il Bologna.

Il centrocampista è uno degli uomini chiave della squadra di Antonio Conte, nonostante ciò, nella sfida contro il Milan, il tecnico è riuscito a sopperire brillantemente alla sua mancanza con l’aggiunta del doppio-play. Per Bologna però si dovrebbe tornare al classico modulo.

McTominay torna in gruppo, il Napoli può tirare un sospiro di sollievo

“Buone notizie per Antonio Conte dopo i due giorni riposo concessi dal tecnico salentino agli azzurri, dopo la vittoria di domenica contro il Milan. Gli azzurri sono tornati ad allenarsi quest’oggi al Training Center di Castel Volturno al gran completo, da monitorare solo le condizioni di Leonardo Spinazzola dopo la botta subita la settimana scorsa”.

“Si è rivisto, dopo l’influenza che l’ha costretto a saltare la sfida contro il Milan, Scott McTominay. Lo scozzese è tornato ad allenarsi in gruppo, insieme a lui anche Frank Zambo Anguissa e Stanislav Lobokta, usciti dal campo affaticati contro i rossoneri”.