RETROSCENA/L’Inter voleva giocare contro la Roma il 21 maggio con Bastoni e Mkhitaryan

Spuntano altri retroscena nel lungo martedì pomeriggio che ha accompagnato Inter e Roma alla scelta di posticipare la propria partita in programma sabato alle 18 alla domenica alle 15. Pressioni da tutte le parti, come racconta la Repubblica, che spiega della richiesta fatta dai nerazzurri alla Lega visto il fitto calendario dell’Inter nel mese di maggio.

La richiesta del 21 maggio e del ritorno degli squalificati, Inter-Roma doveva giocarsi così

“Inter-Roma: la società nerazzurra aveva manifestato l’intenzione di posticipare l’incontro con la Roma, cercando una nuova collocazione in calendario. Tuttavia, l’unica data disponibile risulta essere il 21 maggio, collocata tra la penultima e l’ultima giornata di campionato. La Lega però alla fine ha virato per domenica alle 15, dopo il rifiuto dei nerazzurri alla deroga per disputare la partita sabato sera in via eccezionale.

I nerazzurri infatti devono scontare nel prossimo turno le squalifiche di Mkhitaryan e Bastoni. Se Inter–Roma fosse stata rinviata le squalifiche sarebbero state scontate contro il Verona in programma sabato prossimo alle ore 20:45: per il Napoli la possibilità che i suoi rivali per lo scudetto potessero ammortizzare due assenze pesanti contro un’avversaria più abbordabile.”