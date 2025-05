Brividi a Napoli, il lungomare è tutto azzurro: è gioia per l’arrivo dei campioni d’Italia

Un’altra giornata memorabile per i tifosi partenopei che si sono radunati sul lungomare Caracciolo, nel pomeriggio di oggi, per assistere alla sfilata dei due bus scoperti con a bordo i calciatori del Napoli, l’allenatore Conte, il presidente De Laurentiis e lo staff tecnico, dando inizio ufficialmente alla festa scudetto tanto attesa.

Festa scudetto a Napoli: emozione e gioia per i bus dei calciatori

La squadra è approdata dal Molo Luise, raggiungendo subito dopo i due pullman scoperti messi a disposizione per dare vita al gioioso corteo azzurro sul lungomare Caracciolo. Fin dalle prime ore del mattino, l’intero tratto compreso tra via Sannazzaro e piazza Vittoria, è stato preso d’assalto dai tifosi, così come le zone circostanti dove sono stati installati una serie di maxischermi.

La marea azzurra ha accolto con gioia il passaggio dei campioni d’Italia tra applausi, cori, sventolio delle bandiere e, proprio come nella magica notte della vittoria, qualcuno non ha potuto trattenere le lacrime di gioia.

Un altro momento che resterà indelebile nella mente e nel cuore della città partenopea, che a distanza di soli due anni, torna a vivere il sogno scudetto, facendo esplodere i più sentiti festeggiamenti, in perfetto stile napoletano.