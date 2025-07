Napoli, grana Cajuste: lo svedese rifiuta tutte le offerte. Il motivo e la situazione

l Napoli è attivissimo sul mercato, non solo in entrata ma anche sul fronte delle uscite. Dopo i colpi Kevin De Bruyne, Luca Marianucci e gli affari quasi conclusi per Noa Lang e Sam Beukema, la società azzurra è ora impegnata a sfoltire la rosa per fare spazio ai nuovi innesti e recuperare liquidità.

Tra i nomi in uscita figura anche Jens Cajuste, centrocampista svedese classe 1999, reduce da una stagione altalenante. Il Napoli sta cercando di piazzarlo, ma l’operazione si sta rivelando più complessa del previsto.

Cajuste vuole solo la Premier League, Napoli in difficoltà

Secondo quanto trapela, Cajuste avrebbe già rifiutato diverse offerte tra cui quella del Besiktas. Il motivo? Il centrocampista vuole fortemente la Premier League, considerata da lui il campionato ideale per le sue caratteristiche fisiche e tecniche.

Una posizione chiara che sta complicando i piani del club, che vorrebbe monetizzare il prima possibile per reinvestire sul mercato. Al momento, però, dalla Premier non sono arrivate proposte concrete e il rischio è che la situazione possa trascinarsi ancora a lungo.

Nel frattempo, il Napoli continua a lavorare anche su altre uscite, con diversi profili sotto osservazione da parte di club italiani ed esteri. Ma la priorità, ora, è sbloccare i casi come quello di Cajuste, per permettere a Conte di avere una rosa più definita in vista del ritiro.