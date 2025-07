Noa Lang show a Dimaro: il gesto che ha fatto impazzire i tifosi questa mattina

A Dimaro, la sessione mattutina di allenamento ha visto Noa Lang protagonista assoluto, con il suo talento che sta regalando spettacolo ai tifosi presenti. L’esterno offensivo olandese, arrivato dal PSV Eindhoven, è tra i più in forma e “palloni” della squadra, dando dimostrazione della sua tecnica sopraffina e della sua capacità di saltare l’uomo con estrema facilità.

Noa Lang tra i migliori in allenamento, il Napoli si coccola l’olandese

Durante la seduta allo stadio comunale di Carciato, Lang ha mostrato il meglio di sé con prove di uno contro uno, mettendo a dura prova la difesa azzurra. Schierato insieme a Simeone, De Bruyne, Neres, Vergara e Lukaku con la pettorina blu, mentre i giocatori con la pettorina rosa erano Zanoli, Rrahmani, Hasa, Coli Saco, Spinazzola e Beukema, Lang ha messo in evidenza la sua abilità nei dribbling, facendo “ammazzare” letteralmente i suoi compagni di squadra.

Con giocate secche e sterzate ubriacanti, Noa Lang ha fatto impazzire i difensori, tra cui Zanoli e altri avversari, saltandoli con facilità e cercando poi la porta con tiri veloci e precisi. Ogni sua accelerazione ha dimostrato il suo estro e la sua rapidità, caratteristiche che lo rendono un’arma letale per il Napoli in vista della nuova stagione.

Non è solo la prestazione sul campo a impressionare, ma anche i commenti dei suoi compagni. Stanislav Lobotka, ieri, aveva dichiarato: “Lang aumenta il tasso di velocità sulle fasce e permette al Napoli di essere ancora più pericoloso quando c’è da mettere a soqquadro le difese avversarie.” I compagni stanno infatti riscontrando non poche difficoltà nel fermare Lang quando decide di puntare l’uomo e mettersi in proprio, dando così una prima idea del valore che l’olandese potrà aggiungere al reparto offensivo azzurro.