Napoli, annullati allenamento pomeridiano e presentazione di Marianucci: il motivo

Doveva essere il giorno della prima conferenza stampa ufficiale di Luca Marianucci con la maglia del Napoli, ma tutto è stato rinviato. Il nuovo acquisto azzurro, atteso oggi alle ore 15 al Teatro Comunale di Dimaro, non parlerà ai media: la presentazione è stata posticipata a domani.

Pomeriggio di riposo per il Napoli, annullato tutto il programma

Un cambio di programma improvviso, che si aggiunge a un’altra variazione nel calendario odierno del ritiro: l’allenamento pomeridiano è stato annullato. La squadra, infatti, avrà a disposizione mezza giornata di riposo, dopo le intense sedute svolte nei giorni scorsi sotto la guida di Antonio Conte.

Non sono stati forniti i motivi ufficiali del rinvio della conferenza, ma l’appuntamento con Marianucci è solo rimandato. Domani il giovane talento parlerà per la prima volta da calciatore del Napoli, pronto a raccontare le sue sensazioni e gli obiettivi in azzurro.