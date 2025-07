Napoli, è il giorno di Milinkovic Savic: quando andrà a Dimaro

Il Napoli si prepara ad accogliere un nuovo rinforzo tra i pali: Vanja Milinkovic-Savic, portiere classe 1997 del Torino, è pronto a diventare un nuovo giocatore azzurro. La notizia è stata confermata dal giornalista ed esperto di calciomercato Nicolò Schira, che ha fornito i dettagli dell’operazione.

Il Napoli ha il suo nuovo portiere, quando arriverà a Dimaro

Secondo quanto riportato, le visite mediche di Milinkovic-Savic sono previste per la mattinata di domani presso la clinica Villa Stuart a Roma. Una tappa obbligata prima della firma sul contratto che lo legherà al club partenopeo.

Dopo aver completato gli esami clinici, il portiere serbo raggiungerà la Prima Squadra a Dimaro in serata, sede del ritiro estivo degli azzurri. Si aggregherà così al gruppo guidato da Antonio Conte, pronto a mettersi a disposizione per preparare la stagione 2025/26.

L’arrivo di Milinkovic-Savic rappresenta un passo importante per la ricostruzione della rosa, in particolare nel reparto dei portieri, e segue le strategie del club per garantire solidità ed esperienza tra i pali.

Ulteriori aggiornamenti sono attesi nelle prossime ore, ma l’operazione è ormai ai dettagli finali: Milinkovic-Savic sarà presto ufficialmente un nuovo giocatore del Napoli.