Lookman è sparito da Zingonia. Il Napoli ci prova inserendo Raspadori nella trattativa

Ademola Lookman è ufficialmente al centro di un caso di mercato che sta scuotendo il calciomercato estivo. Il nigeriano non si è presentato all’allenamento dell’Atalanta e, da quel momento, non si hanno più sue notizie. Secondo quanto riportato da La Gazzetta dello Sport, la situazione sta assumendo toni molto tesi, con la Dea che sta considerando l’ipotesi di una multa nei suoi confronti per l’assenza ingiustificata.

Il Napoli ci riprova per Lookman

Il giocatore, che aveva già manifestato la volontà di lasciare Bergamo, sembra stia cercando di forzare la sua cessione con un comportamento che non è passato inosservato. Lookman, infatti, sta tentando di imputarsi pur di accelerare il trasferimento e trovare una nuova sistemazione. Nonostante le difficoltà, la sua partenza sembra ormai inevitabile.

La trattativa più calda in questo momento riguarda il Napoli, che potrebbe intavolare un’operazione con Jack Raspadori più un conguaglio in denaro, come già accaduto in altre occasioni per scambi di mercato tra i due club. Tuttavia, l’Inter è quella che al momento sembra essere in vantaggio nella corsa per Lookman. I nerazzurri, infatti, sarebbero pronti a rilanciare l’offerta a 45 milioni di euro per il trasferimento del giocatore.