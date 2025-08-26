Conte carica il Napoli: “Serve fame e voglia di lavorare. Dobbiamo alzare il livello”

Antonio Conte, allenatore del Napoli campione d’Italia, ha rilasciato un’esclusiva a Sky Sport in cui ha condiviso le sue aspettative per la stagione e ha fatto il punto sulla lotta al titolo. Secondo Conte, quest’anno il campionato di Serie A sarà molto equilibrato, con il ritorno di Inter, Juventus e Milan ai vertici.

Le parole di Antonio Conte

“Vedo il ritorno delle tre grandi“, ha dichiarato l’allenatore azzurro, sottolineando che l’Inter non sta facendo un vero ritorno, visto che la squadra nerazzurra “ha fatto molto bene l’anno scorso” ed è ormai da anni una presenza costante ai vertici del calcio italiano. Conte ha poi aggiunto che Juventus e Milan sono squadre ben attrezzate e con rose importanti, pronte a competere per il titolo. Per il Napoli, quindi, l’obiettivo sarà continuare a fare bene e cercare di confermare i risultati ottenuti nella scorsa stagione.

In merito al ritorno di Massimiliano Allegri sulla panchina della Juventus, Conte ha precisato che non si tratta di una sfida personale tra lui e Allegri: “Ci sono venti squadre, tutti ci sfidiamo, è un tutti contro tutti. Sarà un campionato molto entusiasmante ed equilibrato, e ogni squadra dovrà fare la sua parte”, ha spiegato.

Un capitolo importante della sua intervista è stato dedicato a Kevin De Bruyne, acquistato dal Napoli nel corso della finestra di mercato. Conte ha elogiato il belga, definendo il suo arrivo come una grande opportunità per il club: “De Bruyne è arrivato in Italia dopo 9-10 anni in Premier League, e lo ha fatto in un momento di grande maturità. Ci auguriamo che possa aiutarci a migliorare, ma sappiamo anche che dovremo essere bravi a metterlo nelle condizioni migliori per integrarsi”. Nonostante l’arrivo di un talento come De Bruyne, Conte ha ribadito un concetto chiave: “La squadra vince e perde insieme, non c’è un singolo che fa la differenza. O meglio, non ci sono più singoli che decidono da soli”.

Infine, Antonio Conte ha parlato della sua mentalità vincente, che cerca di trasmettere in ogni nuova esperienza. “Non faccio fatica a trasmettere la mia mentalità. Anche se è il primo giorno in una nuova squadra, cerco sempre di infondere valori come lavoro, serietà e abnegazione. La voglia di alzare il livello è sempre al centro del mio approccio, e cerco di trasmetterla non solo ai miei calciatori, ma anche a tutte le persone che lavorano con me“.