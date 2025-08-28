Cambia lo speaker al Maradona? Il durissimo messaggio social di Decibel Bellini

Il leggendario Decibel Bellini, storico speaker dello Stadio Maradona, ha suscitato molta curiosità tra i tifosi azzurri dopo un post sui social che ha fatto parlare di sé. Bellini, che da anni accompagna ogni partita del Napoli con la sua inconfondibile voce, ha recentemente pubblicato una storia su Instagram ed ha rimosso qualsiasi riferimento ufficiale al club dalla sua biografia, dove era solito indicare il suo ruolo legato al Napoli.

Questa mossa ha immediatamente sollevato una serie di interrogativi tra i tifosi e gli addetti ai lavori: c’è aria di cambiamento al Maradona? Potrebbe trattarsi di una scelta personale o di un’indicazione di un possibile cambio di speaker per la stagione 2025-2026?

Le parole di Decibel Bellini

Al momento non ci sono conferme ufficiali né dal club né dallo stesso Bellini, che per anni ha caratterizzato le emozioni del pubblico partenopeo con la sua voce potente e coinvolgente. La sua figura è diventata una delle icone del Napoli, tanto che molti lo associano indissolubilmente alle vittorie e alle serate magiche al Maradona.

In attesa di novità ufficiali, la curiosità resta alta: l’era di Decibel Bellini come voce del Napoli è giunta al termine? La domanda rimane aperta, con i tifosi pronti a seguire ogni sviluppo in questa vicenda che, di certo, non passerà inosservata.

Questo il suo messaggio: “Qualunque cosa succeda sappiate che ho fatto sempre il massimo ed ho portato rispetto a tutti. Ho sempre dato tutto me stesso senza mai risparmiarmi. A volte però fare il massimo non basta”.