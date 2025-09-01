Lista Champions, il Napoli prepara l’elenco: come funziona e chi potrà essere incluso

Con l’inizio della Champions League 2024/25 ormai vicino, il Napoli di Antonio Conte è chiamato a comporre la propria Lista UEFA in vista della fase a girone unico. La deadline è fissata per il 2 settembre 2025, e ci sono regole precise da rispettare, soprattutto sui giocatori “formati localmente”.

Lista A: massimo 25 giocatori, ma non tutti sono liberi

Il regolamento UEFA impone un tetto massimo di 25 calciatori nella Lista A, ma almeno 8 di questi devono essere “formati localmente”. Nel dettaglio:

4 devono essere cresciuti nel vivaio del Napoli , ovvero aver trascorso almeno 3 stagioni tra i 15 e i 21 anni nel club.

, ovvero aver trascorso almeno nel club. Gli altri 4 devono essere cresciuti in Italia, anche in squadre diverse dal Napoli, ma sempre all’interno della lega nazionale.

Se il Napoli non dovesse avere tutti e 8 i giocatori “formati localmente”, il numero massimo di giocatori in lista A verrebbe ridotto. Ad esempio, con solo 6 calciatori formati localmente, Conte potrà registrare solo 23 giocatori.

Lista B: spazio ai giovani del vivaio

C’è poi la Lista B, che può essere aggiornata durante la stagione e non ha limiti di numero. Qui possono essere inseriti i giovani nati dopo il 1° gennaio 2004, che siano stati tesserati dal Napoli per almeno due anni consecutivi dopo i 15 anni, o per tre anni complessivi (con al massimo un anno in prestito).

La Lista B va consegnata entro la mezzanotte del giorno prima di ogni partita.