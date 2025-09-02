Rasmus Højlund nella top 10 degli attaccanti più costosi della Serie A: la classifica
Set 02, 2025 - Redazione Vesuviolive
Il Napoli ha chiuso il mercato con il colpo Rasmus Højlund, diventato ufficialmente un nuovo attaccante azzurro. L’operazione è nata dopo il grave infortunio di Romelu Lukaku, che ha spinto la società partenopea a muoversi rapidamente per garantire ad Antonio Conte un rinforzo di primo livello in attacco.
L’attaccante danese classe 2003 arriva dal Manchester United con la formula del prestito oneroso da 6 milioni di euro, con obbligo di riscatto fissato a 44 milioni. L’investimento complessivo tocca dunque quota 50 milioni, cifra che lo colloca tra i trasferimenti più costosi di sempre per un centravanti in Serie A.
Secondo i dati di Transfermarkt, Højlund diventa infatti il settimo attaccante più pagato nella storia del campionato italiano. Questa la top 10 dei colpi più onerosi:
- Cristiano Ronaldo – Juventus 2018/19 – 117 milioni
- Gonzalo Higuaín – Juventus 2016/17 – 90 milioni
- Dušan Vlahović – Juventus 2021/22 – 83,5 milioni
- Victor Osimhen – Napoli 2020/21 – 78,9 milioni
- Romelu Lukaku – Inter 2019/20 – 74 milioni
- Hernán Crespo – Lazio 2000/01 – 56,8 milioni
- Rasmus Højlund – Napoli 2025/26 – 50 milioni
- Christian Vieri – Inter 1999/2000 – 46,5 milioni
- Patrik Schick – Roma 2018/19 – 42 milioni
- Tammy Abraham – Roma 2021/22 – 41 milioni