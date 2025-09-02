Rasmus Højlund nella top 10 degli attaccanti più costosi della Serie A: la classifica

Il Napoli ha chiuso il mercato con il colpo Rasmus Højlund, diventato ufficialmente un nuovo attaccante azzurro. L’operazione è nata dopo il grave infortunio di Romelu Lukaku, che ha spinto la società partenopea a muoversi rapidamente per garantire ad Antonio Conte un rinforzo di primo livello in attacco.

L’attaccante danese classe 2003 arriva dal Manchester United con la formula del prestito oneroso da 6 milioni di euro, con obbligo di riscatto fissato a 44 milioni. L’investimento complessivo tocca dunque quota 50 milioni, cifra che lo colloca tra i trasferimenti più costosi di sempre per un centravanti in Serie A.

Secondo i dati di Transfermarkt, Højlund diventa infatti il settimo attaccante più pagato nella storia del campionato italiano. Questa la top 10 dei colpi più onerosi: