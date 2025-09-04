Milinkovic-Savic rinuncia alla nazionale, il ct: “Me l’ha chiesto lui, vuole ambientarsi a Napoli”

Il commissario tecnico della Serbia, Dragan Stojkovic, ha chiarito in conferenza stampa i motivi che hanno portato all’esclusione di Vanja Milinkovic-Savic dalla lista definitiva dei convocati per le qualificazioni mondiali contro Lettonia e Inghilterra.

Il nuovo portiere del Napoli figurava infatti nella prelista, ma non è stato confermato tra i convocati ufficiali.

“Non è accaduto nulla di particolare, non ci sono problemi – ha spiegato Stojkovic –. Non bisogna paragonare la sua situazione a quella del fratello, sono due casi diversi. Ho parlato con Vanja due volte: mi ha chiesto di non partecipare a questa tornata perché ha appena cambiato squadra e ambiente, e ha bisogno di tempo per ambientarsi. È una scelta che comprendo perfettamente”.

Il CT ha sottolineato anche il buon rapporto con l’estremo difensore azzurro:

“La conversazione è stata molto positiva, lui era contento di essere stato inserito nella lista preliminare. Mi auguro possa presto diventare protagonista anche con il Napoli, perché possiede tutte le qualità per affermarsi ad alti livelli”.