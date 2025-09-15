Doku sfida De Bruyne: “Giovedì in campo non avremo pietà per Kevin”

Jeremy Doku, attaccante del Manchester City, ha parlato al termine del derby vinto contro il Manchester United. L’esterno belga si è soffermato anche su altri argomenti, tra cui il prossimo impegno in Champions League contro il Napoli, squadra in cui milita il suo ex compagno di squadra e connazionale Kevin De Bruyne. Di seguito le sue dichiarazioni.

Doku verso Manchester City-Napoli

“Sarà un po’ strano giocare contro De Bruyne, una settimana fa ero con lui in nazionale. Penso che sarà felice di tornare a casa! Alla fine dei conti non avremo pietà, vogliamo vincere ogni partita“.

“A volte la pausa per le nazionali arriva al momento giusto: questa è sembrata una ripartenza, come se ricominciassimo da capo, ci siamo lasciati alle spalle ciò che era successo. Adesso andiamo partita per partita: eravamo concentrati solo su questa gara, volevamo vincere questa, poi penseremo alla prossima e a quella dopo ancora. È quello che abbiamo fatto nelle stagioni precedenti e continueremo a fare così anche d’ora in avanti!“.