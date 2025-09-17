VIDEO/Donnarumma: “Devo battere il Napoli, a mia mamma poi le passerà”

Gigio Donnarumma, portiere napoletano e nuovo punto di riferimento del Manchester City, si prepara a sfidare la sua Italia. In una recente dichiarazione, Donnarumma ha confessato il forte legame con la sua terra d’origine, dichiarando:

“Sono molto legato alla mia terra e giocare questa partita mi emoziona”. Il portiere, che ha appena raggiunto la sua nuova squadra, ha inoltre parlato delle ambizioni del City: “La squadra di Conte è pronta per la Champions”. L’incontro promette di essere un’esperienza speciale per Donnarumma, diviso tra cuore e carriera.

