Lang aspetta il suo turno: ecco come sta vivendo questo momento al Napoli

Noa Lang, arrivato in estate dal PSV, è uno dei nomi più attesi tra le nuove pedine offensive del Napoli. Finora, però, il suo impatto è stato limitato: appena 17 minuti complessivi in stagione, distribuiti in due presenze nelle prime giornate. Nelle successive sfide con Fiorentina e all’Etihad contro il City, l’olandese è rimasto in panchina, senza la possibilità di mettere in mostra le sue qualità.

Le parole sul momento di Noa Lang al Napoli

Secondo quanto riportato dal Corriere dello Sport, Lang ha una grande voglia di imporsi e di dimostrare le sue doti tecniche e la sua capacità di incidere in fase offensiva. Giocatore rapido, creativo e dotato di un dribbling elegante, può diventare un’arma importante per la squadra di Garcia, soprattutto quando serviranno freschezza e imprevedibilità sulle corsie esterne.

Il quotidiano sottolinea che ci saranno occasioni per tutti, anche per lui, ma sarà fondamentale che Lang sappia sfruttare ogni minuto a disposizione, anche entrando a gara in corso, per conquistarsi un ruolo sempre più centrale nel progetto azzurro.

Il suo talento notevole e la determinazione che sta mostrando negli allenamenti lasciano pensare che, una volta trovato il giusto ritmo, Noa Lang potrà diventare uno dei protagonisti della stagione del Napoli.