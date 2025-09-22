Marotta non ha dubbi: “Il Napoli è la favorita assoluta per lo scudetto”

Dopo la vittoria dell’Inter contro il Sassuolo, il presidente nerazzurro è intervenuto ai microfoni di Sky Sport per commentare la corsa al titolo in Serie A, scegliendo di spostare la pressione lontano dalla propria squadra.

“Avversario più pericoloso in campionato? Il Napoli perché è campione uscente, ha fatto investimenti importanti. Il Napoli è il favorito assoluto”, ha dichiarato Marotta.