Marotta non ha dubbi: “Il Napoli è la favorita assoluta per lo scudetto”
Set 22, 2025 - Michele Massa
Dopo la vittoria dell’Inter contro il Sassuolo, il presidente nerazzurro è intervenuto ai microfoni di Sky Sport per commentare la corsa al titolo in Serie A, scegliendo di spostare la pressione lontano dalla propria squadra.
Le parole di Marotta sul Napoli favorito allo scudetto
“Avversario più pericoloso in campionato? Il Napoli perché è campione uscente, ha fatto investimenti importanti. Il Napoli è il favorito assoluto”, ha dichiarato Marotta.
Parole che rappresentano sia un riconoscimento della forza della squadra partenopea, reduce da un mercato di livello, sia una strategia per togliere il peso delle aspettative dall’Inter, nonostante il brillante avvio di stagione.
Il dirigente nerazzurro ha così voluto ricordare che, al di là dei risultati attuali, il Napoli campione in carica resta la formazione da battere, confermando la grande considerazione per il progetto azzurro e alimentando una lotta Scudetto che si preannuncia avvincente fino alla fine.